總獎金台幣105萬元的ThreeBond Challenge Tour山海元宇宙挑戰賽，今天（14日）在高溫炎熱的台中空軍清泉崗高爾夫球場開打，職業好手洪健堯與方傳崴發揮精準推桿，打出低於標準桿6桿的66桿，以平球場最低桿紀錄的佳績暫並列領先。

轉職業第3年首次成為賽事並列領先球員的方傳崴，首回合鐵桿與推桿發力打下1隻老鷹、8隻博蒂及4個柏忌，其中在第16洞第2桿打出270碼落在果嶺邊，第3桿距洞25碼處直接切桿進洞獵下老鷹，表現精彩。

台巡賽種子選手洪健堯今天打出6博蒂、零柏忌的精彩表現，精準度極高的鐵桿與只花29推，僅失誤1個洞未成功打上球道的木桿，都助他打得穩健，他指出，最近參加的幾場亞巡賽，戰績不理想主要除了比賽強度高，另一方面是因為心態調整得不夠好且執行力不夠，返台後他立即去新竹找教練調整揮桿動作，果然今天打得很順暢，也很開心能打出好成績。

這場比賽今年度挑戰巡迴賽的第5站比賽，由山海元宇宙科技公司首次冠名贊助、ThreeBond與TPGA主辦、空軍清泉崗高爾夫球場協辦，採不淘汰制，兩回合決賽結束，成績前40名球員頒發獎金，其中冠軍獎金20萬，由於比賽時天氣炎熱，山海元宇宙科技公司貼心地贈送100份毛巾給選手。

山海元宇宙挑戰賽第一回合方傳崴66桿暫並列第一。（TPGA提供）