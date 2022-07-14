桃園市楊梅警分局日前才舉辦社區治安座談會，宣導常見詐騙手法，昨日就接獲民眾通報，疑遇假檢警詐騙，警方立即成立專案小組調查，將計就計與民眾聯手，約詐騙集團車手面交款項，在現場查獲22歲林姓車手，訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移送地檢署偵辦。

楊梅警分局指出，77歲林姓老翁接獲假冒台北地方法院來電，聲稱其身分證與印章遭歹徒盜用，涉及刑事案件，若需協助得準備現金43萬元，對方還教老翁若遇到行員詢問，只要謊稱家中裝修經費即可。

老翁信以為真，急著要去郵局臨櫃提款，但突然想起他曾聽過防詐宣導，便先致電楊梅派出所諮詢，才確認原來是遭到詐騙。警方與他聯手約詐騙集團面交，順利逮捕車手，全案訊後以詐欺與洗錢防制法等罪嫌移送地檢署偵辦，並溯源追查上游集團。

警方提醒，接到陌生來電務必求證，假檢警經常欺騙不知情的長者，民眾要多向家中長輩宣導，切勿貿然取、匯款，若有疑問均可撥165反詐騙專線或110報案求助。