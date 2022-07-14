台積電今天舉行重量級法說會，不僅對第3季營運展望樂觀，也看好明年業績成長。專家分析，台積電展望優於市場預期，是因為應用端比較分散，能有效抵銷需求面疲弱影響，而且台積在先進製程有無可取代的關鍵地位，手握全球重量級客戶訂單。

台積電下午舉行線上法人說明會，總裁魏哲家表示，預期半導體庫存調整可能需要幾季時間才可望回復至健康水位，不排除修正期延續到2023年上半年，但台積電明年業績仍可望成長。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真接受中央社記者訪問時表示，半導體整體雜音確實逐月增加，根源還是在需求端，因為受到俄烏戰爭、中國封城影響，加上全球通膨升溫、美國6月消費者物價指數（CPI）年增幅度高達9.1%，都對部分終端應用市場需求帶來比較負面的影響，包括個人電腦、消費電子及智慧手機。

劉佩真指出，台積電可以一直強勁成長、優於市場預期，原因之一是應用端比較分散，除了消費電子之外，還有高效能運算、車用電子、物聯網、伺服器及雲端運算等應用帶來的更強勁支撐，能有效抵銷需求面疲弱的影響。

另一個原因則是台積電在全球先進製程具有無可取代的關鍵地位，幾乎拿下全球重量級客戶的重要訂單，即使三星宣布3奈米提早量產，都不妨礙台積電掌握今年下半年先進製程訂單，目前沒看到訂單轉移的情況。

不過，劉佩真也提醒，半導體需求端確實出現一些問題，由於全球經濟成長率下修幅度超乎預期，明年半導體隱憂除了需求面鬆動，還要留意供給面會開始大幅釋出。

劉佩真說，今年半導體供給面卡關在設備交貨遞延，不見得產能可以如期順利開出，供給端並未大量釋放，即使需求端有些疲弱，但供給面沒有出現鬆動；如果明年產能持續開出，就要觀察供需能否逐步達到平衡。

劉佩真認為，這波半導體庫存調整修正不會持續太久，因為半導體結構性需求仍然強勁，特別是新興科技領域對半導體需求有望倍增，包括電動車、高效能運算、人工智慧等。

工研院產科國際所研究總監楊瑞臨向中央社記者表示，台積電做純晶圓代工，每個製程節點都有很多不同類型的客戶下單，甚至今年下半年預計小量試產的3奈米先進製程都有不同版本，可以支援全世界幾乎任何行業、領域及廠商的特定需求。

楊瑞臨認為，台積電擁有半導體產業最多元、風險最分散的客戶組合，最能跟半導體產業景氣循環脫鉤。最近市場傳出很多雜音，不僅個人電腦需求不佳，連伺服器、挖礦和智慧手機需求也在減低，這些看法都是「以偏概全」，不足以推論出台積電整體營運情況，因此台積電法說會總是讓人「跌破眼鏡」。

從半導體市況來看，楊瑞臨觀察，一些以個人電腦為主的IC設計公司，開始在部分晶圓代工廠抽單，代表個人電腦需求不佳的短期趨勢已經確立，因此個人電腦從上游到下游要「繃緊神經」，決策上需要更彈性一點。反觀智慧手機並非全面衰退，而是「幾家歡樂幾家愁」的情況，要看主攻4G或5G手機、鎖定哪些市場。

楊瑞臨指出，整個半導體產業目前還是供不應求，但相較半年前已舒緩很多。半導體廠仍有必要建置庫存，以備不時之需，目前整體庫存水位仍不足，例如工業用和車用市場還有很多企業買不到晶片，預期明年6月會達到健康水位。

受到俄烏戰爭及通膨影響，楊瑞臨認為，未來一年可能會有一些風險承擔能力較小、客戶組成不夠多元的半導體公司下修資本支出或調整擴廠計畫，一旦有臨時增加的需求，就必須委外生產，台積電可能因此受惠。