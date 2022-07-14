外貿協會首度與小樹傳愛協會合作，將於8月13日至14日在南港展覽館1館舉辦大型ESG公益活動「善愛嘉年華」，除邀請300位偏鄉學童以創意紙帳篷於展館露營，體驗寓教於樂的科學營及心靈課程外，現場有明星音樂Live表演、胖卡餐車美食，並開放體驗豐富有趣的室內戶外活動，即日起開放購票贊助，贊助收入將全數用於活動經費及公益講座支持。

貿協長期投入關懷弱勢孩童等議題，2019年邀請近30位南港弱勢學童至南港展覽館體驗長達兩個月的「FUN暑期成長營」，2020年南港展覽館與玩野祭合作，首度將戶外露營及運動帶進展館，2021年首次與小樹傳愛協會攜手「傳愛進校園」，傳遞愛的能量。

貿協董事長黃志芳14日表示，貿協為推動臺灣經貿平台，此次與小樹傳愛協會的合作，將平台延伸至社會關懷領域，藉此提供企業共同參與社會關懷的舞台；今年2022年是外貿協會的ESG元年，結合夥伴共同建立綠色會展生態圈，此次號召近30家企業贊助夥伴，讓企業都能藉由參與公益、落實社會責任，創造美好社會與永續環境。