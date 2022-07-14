方妤經常受邀為豪宅建案拍攝賞屋影片。（方妤提供）

方妤在實踐大學開課，教授直播帶貨秘訣。（方妤提供）

曾創下高業績的前東森購物專家方妤，日前卸下購物專家身份轉戰地產達人，過去曾多次為豪宅錄製開箱介紹影片，屢屢創下銷售佳績，去年底她為嘉義史上最大造鎮計畫「高鐵國際城」拍攝賞屋影片後至今已售出九成，最近方妤又受邀到台南私人定製宅邸專為VIP客戶做房屋設計開箱，接下跨領域的挑戰，她表示，「希望將建築師及設計師的規劃理念，藉由我的專業傳遞給大眾。」

方妤在東森擔任美容保養品購物專家近五年時間，曾創下40分鐘銷售1800瓶去角質凝露紀錄，期間多次受邀為中南部高檔建案開箱，像是台中「豐謙森立方」、高雄「華尚ART」、嘉義「高鐵國際城」等，其中「高鐵國際城」更是嘉義指標性建案，去年方妤為其拍攝完開箱影片後，銷量已高達九成之多。

也因為跨足房產領域，從小在桃園長大的方妤，看好青埔房市，二年前花七百六十萬買下二十坪左右預售屋，最近已裝潢好準備搬入，但房價現今已漲了三成之多，可見其眼光精準。靠著專業開箱經驗，方妤日前和台南「萬寶隆空間設計」合作，主持私人定製宅邸開箱，為南部的頂級客群介紹豪宅等級的裝潢設計風格，她笑說：「算是相同也是是跨領域的挑戰，讓我更能親身體會從購屋到裝潢，瞭解成家的每一道細節與知識，進而分享給身邊的朋友和觀眾。」

方妤卸下購物專家身份之後，不僅主持、活動邀約不斷，靠著過去的銷售經驗，也受邀在實踐大學、新北市資訊中心、基隆商圈開課，教授直播帶貨秘訣，未來計畫繼續在房地產行銷這塊上深耕，「我也為此去考了不動產證照，希望藉由我的開箱介紹，讓建商找到好買家，讓民眾買到好房子。」