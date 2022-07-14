新北市全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習」今天下午舉行，因應國際情勢及天災應變，演練項目新增戰時災害搶救項目，也加入中華電信與雷虎科技合作「空中無線基地台系統」。

新北市民安8號演習，今天下午在塭仔圳重劃區及泰山捷運公園辦理實兵演練。模擬新北市泰山地區發生地震、板橋火車站發生火災、以及飛機失事、快速道路橋梁遭摧毀斷裂的演習項目。

演習現場陸續傳出爆破聲及火煙，模擬建築物遭受軍事攻擊；消防救災、警力、民防與醫護人員、空勤直升機等，投入搶救民命，與搶救化學災害等。

擔任統裁官的交通部政務次長胡湘麟致詞表示，將複合式災害的搶救結合戰爭時災害搶救的作為，更凸顯作戰時國軍無力投入救災，地方政府必須自救；演練除接近實況，更要強化戰時應變作為，多準備、多流汗、強化心防，才能避免境外勢力，戰時少流血。

今天下午的演習加入中華電信與雷虎科技合作「空中無線基地台系統」，現場見到無人機搭載無線基地台發射器升空，透過電力與訊號纜線連接地面的行動衛星車輛，作為搶救災難時，空中無線基地台的通訊聯繫。

消防局說，因應5G時代來臨，演習結合新北市各項防救災智慧科技，如無人機3D立體建模、智慧防災All in One、新北災訊E點通、災害應變資訊系統，及「現地型地震預警系統（EEWS）」、「5D智慧城市防救災平台」等項，展現運用智慧科技能提升救災效益。

市長侯友宜表示，平常就要盤點人力物力，做最壞的打算，最好的準備。（編輯：張銘坤）1110714