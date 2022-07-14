PLATTS報導，油價趨緩，石化上游原料乙烯每噸報價跌破900美元，下探890美元；苯原料也滑落1,100美元之下，達1,051美元。在成本支撐減弱、需求熱度不振，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價持續走弱下修。

其中，EVA、ABS連二週下挫75美元、50美元；PS、LDPE聯袂下跌30美元；PVC、HDPE、LLDPE下滑20-25美元。PVC失守千美元整數關卡，每噸價格980美元。塑化廠商業績、利差承壓。

廠商表示，第二季PS、ABS需求減緩，且大量新產能投產，市況保守，壓抑著SM需求與價格，整個系列經營轉趨困難。第三季雖有部分業者減產因應，但需求趨緩不振，市況依然不樂觀。

PS主應用家電等電子電器、日用小商品、建材、包裝容器等行業；ABS行業下游消費領域主集中在家電等電子電器、辦公設備、日用品、汽車等交通工具行業。

台化認為，今年大陸ABS/PS 新增產能331萬噸/174萬噸，是市場的最大壓力，但是客戶幾乎沒有庫存是最大的商機，而且目前售價在成本線邊緣，生產廠會斟酌開動率，因此貼近客戶，提供適時的服務與料源，是爭取市占率重要的對策。

此外，中國需求不振，加上印度進入需求淡季，需求偏弱，PVC報價下探至每噸980美元。台塑、華夏及聯成營運動能受阻。

分析師指出，經濟存一定壓力，東南亞及印度需求有所轉弱，預計大陸下半年出口量較上半年或略有下降。影響所及，下半年PVC市場整體向上驅動不足，如果需求爆發或者宏觀面有重大利好，PVC或將迎來反彈，但如果需求不溫不火或宏觀利好有限，PVC大概率維持區間震盪，整體價格重心或將較上半年下移。