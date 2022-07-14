全球股票上半年真的跌很重。金管會14日揭露，保險業資本適足率（RBC）計算股票係數，因執行「逆景氣循環」，在景氣反轉時會減少資本計提，6月底台灣上市、上櫃股票及已開發市場、新興市場股票係數都調降，幅度達25.4％~41.2％不等。

逆景氣循環是依過去半年市場均價計算，若股票下跌，則係數會往下降，減少保險公司因投資股票需增提的自有資本，避免業者因為要拉高資本適足率，在低點時大賣股票，加重賣壓及實現損失，但在牛市，即股市大幅攀高時，則依之前半年均價會拉高係數，即保險公司投資部位越大，自有資本要準備越高，除反應風險外，也避免保險公司不斷追高、過度冒險。

2022年上半年台股、美股及新興市場都有較大幅度的回檔，據保險局公布，台灣上市股票係數由2021年底的30.15％（好比買100元股票，股東要拿出30.15元資本），到2022年6月降到21.76％，減幅27.83％，上櫃股票則由38.5％降為28.72％，減幅25.4％。

投資國外已開發國家股票，係數由去年底的28.59％，降到今年6月底的16.81％，減幅41.2％，新興市場股票則是由30.72％降到21.45％，減少30.18％。

也就是說，保險公司在計算6月底RBC時，股票計提資本的壓力，比去年底減輕25％~41％不等，不必一定要逢低賣股票，但某種程度亦反應股市真的跌很多，壽險公司股票部位評價大量減少，可能從未實現獲利轉為虧損。

另外，保險局亦揭露，到6月底八家壽險公司投資俄羅斯債券，帳列金額1,077.24億元，比5月底的1,035.64億元，增加41.6億元，並非增加投資，而是債券評價損益及匯率變動造成，同時到6月底，壽險業認列俄債預期信用損失金額148.57億元，較5月增加6.22億元，主要是富邦人壽及國泰人壽，各增認5億元及1億多元。

而國際間加重對俄羅斯的制裁，因此七家壽險公司5月27日應該要收到的俄國公債利息，也因制裁到目前為止都未拿到錢。