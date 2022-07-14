新光三越夏天卡利HIGH首日，服飾、美妝、休閒運動等旅遊業種買氣夯。（新光三越提供）

PUMA Wild Rider Soft 櫻花款／抹茶款，推薦價3280元。（新光三越提供）

NARS夏日專櫃獨家獻定購－持久裸光底妝組，特價3300元。（新光三越提供）

LANCOME零粉感持久底妝組，特價4150元起。（新光三越提供）

隨著生活漸漸回復正常，加上暑假旅遊旺季登場，今（14日）登場的新光三越「夏天卡利HIGH」活動，挾skm points高額回饋及銀行加碼好禮，首日成功吸引購物人潮回流，業績還相較疫情前（2019年卡利HIGH）成長約5成。其中，國際名品、涼夏家電等高單夯品買氣持續翻倍，流行服飾、化妝品、休閒運動用品等「旅遊」相關業種，亦相較疫情前增5至7成，同步帶動餐飲成長逾2成。

另「家電用品」業績也較疫前翻倍成長，以冷氣、冰箱、除溼機3大節能家電最為熱銷，其中又以Dyson、HITACHI、Panasonic、LG、Samsung等日韓家電最受到喜愛；旅遊穿搭的「服裝與休閒運動商品」買氣也熱絡，男女服飾成長7成，其中adidas RETROPY E5復古跑鞋、PUMA Wild Rider Soft Wns休閒鞋、TIMBERLAND黑色磨砂革休閒鞋等休閒鞋熱銷逾千雙。

今年第2季創下3倍業績成長的「高爾夫周邊商品」也持續發燒，包括TaylorMade高爾夫球桿袋、HONMA球桿、MUNSINGWEAR高爾夫上衣短褲等，都是首日採購焦點。還有「化妝品」較疫前成長超過5成，其中，具備持妝力的底妝，如NARS持久裸光底妝組、LANCOME零粉感持久底妝組等，防曬必備的ORIGINS元氣面膜加贈組、CLARINS 5P防禦大送小超值組等，皆是熱銷夯品。

即起至8月18日（四），新光三越聯手11大銀行推出暑假最強檔「夏天卡利HIGH」，單卡刷卡滿1萬以上獨享4％、5％、6％ skm points回饋，使用skm pay並綁定11大銀行信用卡，消費任一單筆達3000元以上再加碼1%、最高享7% skm points回饋。