南投縣草屯鎮中正路上康建生物科技公司驚傳槍響，警、消獲報抵達現場後，發現5人頭部中彈，其中4人明顯死亡。(讀者提供)

南投縣草屯鎮康建生技公司發生槍擊案件，警方目前正全力追緝中。（吳建輝攝）

今(14)日下午6時許，南投縣草屯鎮中正路上康建生物科技公司驚傳槍響，警、消獲報抵達現場後，發現5人頭部中彈，遭行刑式槍擊，其中4人明顯死亡，另外1名男子則頭部卡彈但意識清楚，由救護車送往佑民醫院搶救，頭部卡彈傷重男子則是康建生技公司創辦人兼負責人81歲賴敏男，是著名菇蕈類專家有「牛樟芝之父」之稱。

另外4名死者分別是，賴姓創辦人弟弟（約70歲）與園藝課長（約60歲）遭蒙面歹徒趕進廁所後開槍，兩人均頭部中彈死亡；歹徒隨後進入廠區，槍殺創辦人賴敏男（81歲）、女兒（40歲）及張姓主任（45歲）。目擊者指出，歹徒為男性，身材壯碩身高約180公分，戴上頭罩行兇無法辨別面孔， 闖入民宅和廠區不久就傳出多次槍聲。

根據公司官網介紹，康建生物科技公司由菇菌類專家賴敏男農學博士1991年創立，致力於具保健功效的菇菌類產品的研製，為全方位藥用菇菌類生產公司，是台灣少數具備全套生產流程的菇菌類保健食品研發製造中心。

81歲賴敏男博士為著名菇蕈類專家，另有「牛樟芝之父」之稱，畢業於日本大阪府立大學農化研究所碩士、國立台灣大學農化研究所博士。獲有菇類固態培養基接種瓶及其接種方法等四項專利。歷任臺灣嘉義大學副教授、臺灣中興大學教授，海峽兩岸菇業聯誼會總幹事，對樟芝抗癌的研究和應用有特殊貢獻，是樟芝抗癌研究領域的國際權威專家。經濟部中央標準局食品標準起草委員。

康建生物科技公司由菇菌類專家賴敏男博士創立於1991年，研製保健功效的菇菌類產品，台灣少數具備全套生產流程的菇菌類保健食品研發製造中心，根據經濟部工業局登記資料顯示，登記地址在南投縣草屯鎮雙冬里中正路97號，資本額為2500萬元，負責人為賴敏男。

賴敏男是台灣知名菇蕈類專家，有「牛樟芝之父」美稱，常接受媒體專訪，公開介紹菇蕈類的培育及使用生物科技栽種技術。他曾在受訪中表示，他回故鄉南投縣，研究開發藥用菇蕈栽培技術，希望能再造精緻農業。