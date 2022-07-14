花蓮縣衛生局長朱家祥今天說，將於7月21日起接種首批幼兒莫德納疫苗，提供6個月至5歲嬰幼兒施打疫苗，家長可帶孩童，到全縣13鄉鎮市衛生所及18間幼兒新冠疫苗醫療院所，經醫師現場審慎評估後安排接種。保護孩童健康。

衛生局公佈，相關幼兒新冠疫苗醫療院所詳細資訊，可電洽醫療院所詢問或到網站查詢 (https://reurl.cc/NAVMlm)。

另外值得注意的是，朱家祥表示，在花蓮縣確診個案數趨勢分析，5月28日至6月1日的高原期後，數據顯示花蓮疫情穩定緩降，但以人口占比來看，確診較高的鄉鎮，分別為秀林鄉30.4％、新城鄉27.1％、萬榮鄉24.3％、卓溪鄉22.1％、吉安鄉21.9及玉里鎮21.8％；其中新城鄉、吉安鄉、萬榮鄉已連續二周確診占比數高於全縣人口占比數，此三鄉鎮民眾需特別注意並保持社交距離，佩戴口罩、勤洗手，避免共餐。

朱家祥說，花蓮縣今天新增441例新冠肺炎確診個案中，確診者年齡分佈主要仍為19歲至64歲，但花蓮被感染者以14歲以下較多，需加強防疫措施，保護孩童健康。目前花蓮縣累積確診人數67077人，醫療量能尚為充足，請民眾安心。

為有效預防重症及死亡，縣府將於7月17日（日）下午2時至6時，於遠東百貨增設「莫德納＆NOVAVAX新冠疫苗接種站」，6歲以上民眾可接種莫德納疫苗，18歲以上民眾可接種NOVAVAX疫苗，請攜帶「健保卡」及「疫苗黃卡」。

6歲至64歲的鄉親，接種疫苗可獲小禮物及1劑快篩試劑，65歲以上（原住民55歲以上），接種疫苗可獲1000元禮卷一張及2劑快篩試劑；6歲至17歲請家長陪同接種，18歲至19歲請攜帶家長同意書前往接種；確診者建議自發病日或確診日（無症狀感染者）起，至少三個月後再接種疫苗。

朱家祥表示，防疫已成為生活的一部份，花蓮縣府規劃夏日重大活動如花蓮紅面鴨FUN暑假、縱谷客韻季－光彩客庄系列、原住民族聯合豐年節等活動，即將於近日熱情展開，民眾可一起開心參與，但如有不舒服發燒症狀，請勿前往活動現場並儘速就醫，以守護自己與他人健康。