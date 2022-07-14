台北市議員簡舒培今踢爆，北市副市長黃珊珊不但利用職權之便安排市場拜票行程，甚至讓她的競選團隊寄生在市府，民眾黨竹北市市長參選人林冠年過去的職務掛在都更中心，負責支援都發局，對外卻代表黃珊珊，掛名「黃珊珊辦公室」，2022 年120 天的工作天有 112 天都在外勤，工作內容到底是什麼？市長柯文哲允諾調查。

簡舒培更爆料，6月22日民眾黨提名林冠年參加竹北市長，林冠年是黃珊珊辦公室的秘書，原本公務人員變成秘書、變成民眾黨的參選人，有沒有寄生、濫用，市民自有公評。

簡舒培表示，林的職務是掛在都更中心，2020年3月時有徵才廣告，都沒有應徵他，6月22日突然把他找來面試，到職日是7月6日，離職日期是2022年6月30日，民眾黨提名8天之後。她批評，公務人員不只要為政黨服務，還要為政黨出征。

柯表示，參選是每個人權利，都發局長黃一平解釋，都更中心要轉型的住都中心在5月23日到26日有意願調查，林冠年提出他沒有要續任轉任住都中心，他們的相關薪資勞基法會算，給他覓職時間，因此6月20日通報2位屬於自願離職。

但簡舒培再批，2022年應該上班日有120天，林冠年請假5天、外勤112天，外勤時數896小時，一個月薪水7.6萬。

簡舒培表示，林冠年的職務掛在都更中心，負責支援都發局，對外卻代表黃珊珊， 連名片上的職稱都直接寫「黃珊珊副市長辦公室」，林冠年到底是支援都發局，還是支援黃珊珊？而且，除了林冠年，勞動局的機要秘書劉嘉琪同樣印製掛有黃 珊珊副市長辦公室的名片。

柯文哲表示，他不知道。黃珊珊表示，有相關的專案支援辦公室，用專案的方式請他來支援。對於林冠年印名片，黃珊珊指出，「我們辦公室負責的，因為要請他代表辦公室去開地方協調會」。

簡舒培指出，依據台北市秘書處的規範公文，秘書處同仁因職務需要印製名片，需要先跟秘書處申請簽准。黃表示，這次辦公室自己印的。

簡舒培表示，2019 年迄今，黃珊珊副市長室共 16 人申請印製名片，但名單內都沒有林冠年與劉嘉琪，怒批林冠年與劉嘉琪違法印製名片，根本涉及《刑法》第 158 條「冒充公務員行使職權」跟第 210 條「偽造文書」，要求依法究辦，一周內提出調查報告。

黃珊珊強調，沒有人偽造文書，有授權沒有偽造文書的問題。柯文哲允諾調查。