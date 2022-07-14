好萊塢男星艾米漢默（Armie Hammer）前年結束10年婚姻，2021年就被爆料有吃人肉、喝血和重口味性虐待的癖好，重創演藝事業。近日，外媒報導艾米漢默已破產，在某酒店度假村賺錢，但被該度假村的總監否認，強調這是鬧著玩的；不過又遭另家外媒爆料總監只是為了保護艾米漢默才這樣說。

艾米漢默以電影《以你的名字呼喚我》走紅，成為好萊塢男神之一，未料去年3月遭踢爆有性暴力、吃人肉和喝血的特殊喜好，且僅給親近人追蹤的Instagram帳號裡，分享的內容竟有疑似濫用致幻藥物、喝酒、調侃離婚、藥檢過程和單穿情趣內衣女子的大尺度照片，導致形象跌落谷底，儘管艾米漢默發聲明譴責爆料者造謠，影集《The Offer》和電影《奉子成婚》的演出機會仍拱手讓人，連經紀公司WME都決定放生他，淪落失業的窘境。

醜聞發生至今已超過1年多，艾米漢默的消息也悄悄浮出，某製片人日前在推特指出艾米漢默在開曼群島的度假村上班，份內工作為招攬客人和推廣分時度假，且度假村的傳單上還出現艾米漢默的大頭照，以管家身份自居，引發網友熱議、瘋轉；不過度假村的銷售總監否認艾米漢默在這裡上班，僅認他常在附近出沒，並表示那張傳單只是被人惡作劇，因為有員工認為放大明星的照片有助於宣傳，想不到掀起軒然大波。

某製作人貼出印有艾米漢默照片的度假村傳單。（圖／推特）

KARMA’S A B*TCH: Armie Hammer seen working as a timeshare salesmen. No word on whether he’s still a cannibal. pic.twitter.com/HgpQoUAwft — Def Noodles (@defnoodles) July 9, 2022

不過，外媒《TMZ》日前公開艾米漢默穿著度假村員工制服的工作照，當時的他正在向一對夫妻推銷，再度引起揣測；而外媒《綜藝》（Variety）雜誌報導，艾米漢默確實在該度假村擔任銷售員，還透露他完全破產，得想辦法養家，目前住在附近，方便照顧和前妻同住的兩個孩子；而做這份工作之前，艾米漢默曾在開曼群島任職大樓管理員。

事實上，艾米漢默含著金湯匙出生，是石油大亨亞曼漢默（Armand Hammer）的曾孫，但他並不在家族企業裡工作，得在外頭找正常的職業謀生。

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