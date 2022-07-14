烏克蘭美女網紅「林佳娜」（Tatiana Lin）來台灣定居多年，年初因烏克蘭與俄羅斯戰爭爆發，讓她與在台同胞們都心急如焚，曾多次拍片聲援自己的國家。佳娜近日收拾心情除了投入工作中，也悄悄現身機場飛到馬來西亞放鬆心情，不過佳娜四肢看起來纖細，坐下時肚子卻浮出三層肥肉，被網友虧在台灣吃太好。

佳娜日前飛到馬來西亞渡假，她今日在當地知名的樂高樂園打卡，記錄：「IG美圖，跟現實生活…其實差不多」，她選了兩張照片放在一起，左邊的照片佳娜穿著珊瑚粉比基尼，她雙手插腰歪頭看向鏡頭，四肢看起來非常纖細，完全感覺不到胖，沒想到右邊的照片中佳娜癱坐在椅子上，大口嗑著冰淇淋，卻似乎是吃得太開心，肚子露出三層肉，與左邊的網美照相比有些崩壞。

這樣放得開的幽默感獲得許多粉絲留言：「台灣真的很危險，太好吃了」、「兩張都喜翻」、「右邊那張讓我想娶妳為妻」、「自然的樣子也很美~」、「太真實了啦」、「吃冰啦沒空」、「真的沒差多少，只是豪放了點」、「笑噴」、「就是喜歡佳娜不做作的樣子」，Youtuber蔡哥也留言「哈哈哈哈哈哈哈哈哈，很讚」。

佳娜日前到馬來西亞玩。（圖／_tatiana_lin Instagram）

佳娜在Instagram限時動態中放出螃蟹和龍蝦的照片，開心宣布是「螃蟹日」，除了螃蟹還能看見桌上有許多海鮮，讓她直呼：「我的人生太爽了」，更放出在樂高樂園的影片，只見她在泳池邊扭動身體，使勁搖屁股蛋，讓許多粉絲看到臉紅心跳，許久沒有曬陽光的她趁這次出遊曬個夠，表示：「皮膚色變健康了」。