美國通膨率創41年新高引發聯準會（Fed）本月底可能擴大升幅至4碼的預期，帶動美元再漲一波，其中對日圓漲勢尤其凌厲，一舉升破139日圓，創24年新高價。

美國周三公布6月消費者物價指數（CPI）年增率一舉飆破9％到9.1％，創41年新高，市場不但認定Fed本月例會至少會升3碼，甚至不排除一口氣升4碼的可能。

在利差進一步擴大的帶動下，美元漲勢再起，對歐元一度升破1比1平價，最高來到0.9998美元，創近20年新高；對英鎊上漲0.3％，來到1.1857美元；對日圓更是猛升逾1％，最高來到139.27日圓，創1998年以來新高。

追蹤美元對6大貨幣表現的美元指數最高攻至108.65，創20年新高，今年迄今累計漲幅已超過13％。

三菱日聯銀行發布研究報告表示，「匯市行情反映出市場愈來愈擔心Fed為了壓制通膨上揚的風險，將會採取更激進的升息作為，此舉將扼殺美國經濟復甦。」

澳洲聯邦銀行分析師柯立夫頓（Kristina Clifton）在給客戶的研究報告指出，「重要的是美國通膨飆不停，超高的通膨會增加Fed持續激進升息與引發經濟衰退的風險，我們預估衰退的疑慮會進一步支撐美元走高。」

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯帝（Raphael Bostic）的發言則進一步助長市場升息預期，他表示由於CPI數據高於預期，升4碼確實將成為決策的討論選項。

主要貨幣中又以日圓最為弱勢，日圓對美元今年以來已狂貶21％，貶幅遠大於歐元的12％，以及英鎊的13％。

市場預估Fed基準利率明年2月時將升抵約3.7％，反觀日銀則一再重申將維持超寬鬆貨幣政策，目前基準利率還躺在負0.1％的歷史低點。

市場策略師指出，日圓急貶也反映市場套利交易風潮再起，投資人藉由賣出日圓，將資金轉至高利率貨幣進行套利，在此一炒匯風潮下，日圓對美元短線恐進一步下探140日圓重大支撐。