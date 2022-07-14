資誠PwC聯合會計師事務所日前舉辦「資誠家族及企業永續辦公室2022策略論壇」，探討國內外家族傳承實例、家族辦公室及家族憲法等實務議題，並邀請台灣默克全球策略顧問謝志宏及上櫃公司揚秦國際執行長卓靖倫，共同分享歐洲與台灣家族企業傳承的實務經驗。

資誠家族及企業永續辦公室主持會計師洪連盛指出，國內外家族治理成功的案例，從興旺十三代、傳承逾三百年的德國默克家族到持續五代的香港李錦記家族，以及台灣大立光公司傳承設計，經典案例可看出家族治理對企業永續經營的重要性。

資誠家族及企業永續辦公室協同主持律師鄭策允也以富過七代的美國洛克斐勒家族為例，從制定「家族憲法」開始，以做為家族辦公室的運作基礎；家族憲法記載家族的核心價值觀、家族董事會及家族辦公室等機制，是展開家族治理第一步重要的規範。

台灣默克全球策略顧問謝志宏認為，「家族團結與向心力」才是家族治理成功的關鍵。默克集團成立於1668年，在1850年制定家族憲法、1920年引進專業經理人，開始經營權與所有權分離的模式，強調家族成員不進入默克集團工作，更敢於引進有能力的專業經理人，嚴格遵守「傳賢不傳子」的規定。除此之外，默克家族也從小教育家族成員皆身負默克集團傳承者的使命與角色。

揚秦國際執行長卓靖倫分享自身接班的經驗，他強調家族企業永續經營的理念在「傳承」而非「繼承」，在制訂家族憲法時，必須協調家族成員間「最大公約數」，制定一套不論輩份、股權數量大小都要遵守的規範，並且透過家族聚會、定期檢視家族憲法，家族成員間的摩擦才能降到最低。

資誠聯合會計師事務所副所長林鈞堯指出，我國企業有七成是家族企業，在家族企業當中，公司治理的關鍵就是家族治理。相信透過制定家族憲法、建立家族辦公室，以家族精神、文化傳承的角度取代單純的股份繼承，可以提升家族治理品質，更有機會達到家族永續的終極目標。