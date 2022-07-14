應徵工作時就算碰壁也應該要注意禮貌。一名在泰式料理餐廳工作的女網友表示，自己在約新人面試的過程中，因為對方和公司需求不適合而拒絕應徵者，沒想到應徵者竟回應「整間店外勞味」、「外勞味說不定是稱讚」，讓她氣炸怒轟「投履歷我就一定要錄取你嗎？」

網友指出，應徵者被拒絕面試時，攻擊餐廳整間店外勞味。（翻攝自Dcard）

原PO在Dcard發文表示，自己最近在小雞上工約應徵者到餐廳面試，店內分成早上、晚上兩班，一名應徵者因為無法確定早班可不可以配合，因此餐廳決定不予面試，回應對方「很抱歉您不適合，謝謝」，沒想到卻被回覆「整間店外勞味」，讓原PO忍不住反擊「？」、「沒有用您真的是太好了，沒想到您的人品就這樣而已」。

網友傻眼的說，應徵者被拒絕後還嗆聲說餐廳員工都是沒讀書，只能開店賺錢。（翻攝自Dcard）

結果應徵者仍相當不禮貌的說「沒讀書的人只能開店」、「外勞味說不定是稱讚」，當原PO質疑「那你還不是來應徵？」，對方還說自己不是為了錢、只是想增加社會經驗，讓原PO傻眼又疑惑，「投履歷我就一定要錄取你嗎？」

對此，許多網友紛紛回應「真的是很沒禮貌，幸好你們沒錄取，不然可能會一直收到投訴單」、「吃不到葡萄說葡萄酸欸，『根本不是為了錢，只是要學社會經驗』說是很會說，但要學社會經驗的第一步就是有耐心有禮貌吧？真的是祝他找不到工作餒」、「他是真的很需要社會經驗沒錯」、「他算是有病識感，這種發言就是沒社會經驗啊」。