著名的匿蹤驅逐艦麥可•蒙索爾號((DDG-1001,USS Michael Monsoor)正在參與環太平洋2022軍演(RIMPAC 2022)，期間也在測試一種新式的垂直起降無人機「V蝙蝠」(V-BAT)。這種無人機採用尾部推進風扇動力，不需要發射與回收裝置，相當方便。

防衛部落格(Defense Blog)報導，Shield AI公司(原名Martin UAV)於2016年的無人科技展示會上，正式發表V蝙蝠無人機，很快就得到美國軍方的注意，尤其是海軍立即向該公司訂購數台原型機。2019年，美軍快速運輸船「矛頭號」(USNS Spearhead)就展開了V蝙蝠的起降與夜間操作的實測，並給予相當正面的評價。

在今年的環太平洋軍演中，再次看到V蝙蝠，這已說明美國海軍很有可能正式購買。

該公司表示：「我們有信心，未來V蝙蝠將會出現在每艘美國海軍軍艦，以及盟國的艦艇上，因為它非常適應任何環境，包括驅逐艦、兩棲艦、航空母艦、巡邏艇。」

V蝙蝠具有創新的垂直起降 (VTOL)設計，它由尾部的單具函道式推力矢量風扇推動，起飛與降落都是垂直的姿態，很容易讓人聯想到SpaceX 火箭的起降模式；差別只在於，V蝙蝠甚至不去收納它的彈性腳架，構造更為簡單。

它是相當良好的偵察無人機，可攜帶不同種類的偵測-傳感器，包括光學/紅外線 攝影機(EO/IR)、合成孔徑雷達 (SAR) 和電子作戰 (EW)系統，具體設備取決於特定任務的要求。