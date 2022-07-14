FRαNKIE阿法白天當業務、晚上做歌手，從大學起就確定自己想要走上嘻哈這條路的他，也在退伍後選擇參加《大嘻哈時代》，也因此收穫不少人氣，甚至也與金曲歌手阿爆以及LEO37等人有過合作;日前更推出新作《兩條船》，講述自己平時「腳踏兩條船」的斜槓生活，現在台北、高雄兩邊跑的他，此次接受本報邀請穿上Tommy Hilfiger 、Tommy Jeans新裝，演繹南台灣的度假風情、以及街頭潮時尚，同時也分享自己的「兩條船」生活。

FRαNKIE阿法平時私服以簡約為主，也經常以亮點單品作為穿搭重點，Tommy Jeans圖騰短袖上衣1680元、Ethan破壞直筒牛仔褲5680元、Chicago雙面風衣外套，7980元。（攝影/石智中、服裝/Tommy Jeans）

自從學生身份畢業後，FRαNKIE阿法坦言時間被工作、歌唱生活填滿，「（畢業後）不能像以前一樣想幹嘛就幹嘛，少了以前的狂，會比較理性去想如果我要靠音樂過活該怎麼做。」但憑藉著對嘻哈的熱情，他毫無怨言地踏上這條路，談到嘻哈他表示其實從小學、國中時便對饒舌很有興趣，其中影響他最深的便是黃立成「麻吉大哥」，「小時候，我很常口吃。」但因為對於饒舌的熱愛，透過不斷練習漸漸地已經沒有這個困擾，「其實，我白天的工作（業務），也算是可以鍛鍊自己的各種技能。」從歌曲、專輯封面都自己製作的他，就連自己的周邊都是自己設計。

FRαNKIE阿法透露小時候其實有口吃，但透過大量練習克服現在已沒有這個困擾，（攝影/石智中、服裝/Tommy Jeans、Tommy Hilfiger）

對美感有一套的他，因平時多待在高雄，「高雄很熱 、容易流汗，沒辦法穿的很有層次。」所以平時他會以比較具有特色的短T、球鞋等單品，作為整體穿搭的亮點，此次演繹兩套服裝，他表示其中以雙面風衣外套搭配圖騰T恤、破洞牛仔褲等單品，「這套可以適用在不同場合，就算是不同的身份切換也適用。」

Tommy Hilfiger TH LAB印花短袖襯衫，6980元。（Tommy Hilfiger 提供）