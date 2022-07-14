外國18歲性感女模娜塔莉(Natalie Reynolds)，擁有亮麗外表和魔鬼好身材，近日她出門逛賣場採買食物時，竟突發奇想來個現場脫衣秀，還請同行友人拿相機記錄下來。影片中她緩步在賣場走動，欲將身體上衣解放開來，結果碰巧遇到一名男員工，色眼直盯她的胸器，似乎內心有別的想法，引起網友熱議。

外表亮眼的娜塔莉，日前在社群上傳一段6秒鐘脫衣片，可見她穿著亮粉色連身洋裝，走在賣場貨架之間的走道中，對著鏡頭露出挑逗眼神，接著扯下細肩帶握在手裡頭，這時該名賣場男員工補貨路過，狀似緊盯身體即將露出部位，直到娜塔莉迅速歸位肩帶，才避開這場自己製造的走光危機，不被員工看光。

當下，娜塔莉發現被看到偷脫衣服時，故作驚訝表情四處張望，是在看到長滿男員工的視線過後，才輕搖手指示意不會真脫，為此，有不少網友大笑男員工真實表情反應，「那個鬍子男的表情超失望的」、「那男的本來很高興的，直到她重新穿上衣服，表情立刻垮下來」、「我看那傢伙就是在等待最佳時機到來！」

事實上，娜塔莉很敢於秀出驚人好身材，成人頻道OnlyFans擁有不少付費訂閱用戶，也吸引520萬人追蹤抖音帳戶，不僅拍攝地點毫不避諱，包括自家住宅、大馬路、游泳池、大賣場或圖書館都有，譬如她便曾在胸部放上香蕉，並躺在路邊被人狂倒白色牛奶，充滿挑逗情趣意味，惹人不禁浮想翩翩。