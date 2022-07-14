ILLUME茹曦酒店總經理孫志堅 。（茹曦酒店提供）

茹曦酒店行政套房。（茹曦酒店提供）

茹曦酒店全新裝修的現代風格大廳。（茹曦酒店提供）

台北小巨蛋商圈的全新亮點ILLUME茹曦酒店，宣告8月18日正式登場，「ILLUME茹曦酒店」以晨曦的光之意象為名，從光點亮每位旅人的心，為成立新酒店品牌「ILLUME茹曦酒店」，特別禮聘擁有海內外國際酒店三十餘年的總經理孫至堅領軍，倚重其豐富的國際觀與品牌營運經驗，為ILLUME茹曦酒店注入新氣象，啟動全新的品牌核心精神，以嶄新的現代風格酒店迎賓，全新的大廳、客房、玉蘭軒中餐廳、宴會廳、健身房、全新增設的兒童遊戲設施，讓旅客們擁有茹沐晨曦的愉悅旅宿經驗，在未來國境開放之際，成為台灣旅宿業的新氣象。

ILLUME茹曦酒店將晨曦的光之意象從品牌延伸至空間呈現，走進氣派的迎賓大門，映入眼簾的是明亮現代風格的大廳，悠閒舒適的氛圍。總經理孫至堅表示，ILLUME茹曦酒店以嶄新現代風格呈現，客房數為408間，包含全新啟用的尊爵客房、家庭房，能遠眺台北101、視覺開闊，更是面向臺北市最具代表性的林蔭大道之一的敦化北路，綠意盎然、空間寬敞又舒適；客房內提供環境友善的玻璃瓶飲用水、國際品牌仙妮蕾德沐浴備品，雖然成本更高，為環保盡一份心力非常值得，也鼓勵消費者一起響應環保愛護我們的環境。

而旅客住宿期間最重視的莫過於休閒設施，ILLUME茹曦酒店總經理孫至堅進一步指出，酒店內特別為了親子旅遊，全新設置了戶外兒童賽車場、兒童遊戲室、手作DIY教室、兒童攀岩區，還有全新的健身中心，更是全台首創，由專業的健身中心進駐，提供房客更專業健身設施與服務，包含空間更大的健身房(一樓)、瑜珈課程、游泳池、蒸氣室與烤箱等設施。結合全新家庭房與兒童遊樂設施推出的「曦遊趣親子住房專案」即日起至８月31日入住全新客房、體驗今夏最熱門的兒童賽車場、攀岩區、遊戲室、兒童手作DIY，早餐、下午茶、兒童備品與玩具等，全家暢玩一夏，只需$5888起，專案續住第二晚享9折！揪友同遊當日入住3間，就贈3張尊爵客房住宿券，全家都能暢意輕鬆歡度暑假。

響應悠遊國旅活動，第一波住宿優惠特別也推出「夏日輕旅行住房專案」含兩客早餐，9月30日前每晚2888元起，訂房贈送500元餐飲抵用券，本專案揪友同遊當日入住3間，再贈3張豪華客房住宿券， 「曦遊趣親子住房專案」與「夏日輕旅行住房專案」皆適用悠遊國旅補助。詳情可電洽02-2719-7199。