民眾熟悉的「第一美人」蕭薔與「最美歐巴桑」陳美鳳，兩人這次為了AVVJOY品牌旗下的「LINWEI系列」發布會，難得同場競美，還好一人走秀、一人紅毯壓軸，可說各有勝場。

蕭薔力挺林薇壓軸走秀，身穿百萬禮服。（陳俊吉攝）

此次AVVJOY旗下的LINWEI系列品牌大秀以「水」作為主軸，壓軸由蕭薔走秀，去年就曾來看林薇大秀的她，此次以18K金亮片禮服走上伸展台，貼身的馬甲設計，凸顯其傲人的螞蟻腰、保養得宜的身材，具了解，這套禮服全純手工縫製，歷時720小時完工，價格高達近百萬元。蕭薔表示：「雖然這套禮服有一定的負重，但我覺得其實給我很大的力量。」她表示沒特別為了秀做準備，「我每天都是這樣啊！」

陳美鳳以一襲白色西裝現身力挺林薇，笑說這次要把焦點放在秀上作品，故選擇較為保守的服裝。（陳俊吉攝）

陳美鳳日前在金曲紅毯上把價值65萬元的大衣脫掉，露出AVVJOY LINWEI系列深V禮服套裝環節，獲得觀眾好評，談到那套服裝，她表示：「那是（林薇）特別幫我準備的，把我身材的優點都凸顯出來，我很喜歡。」這次陳美鳳現身力挺大秀，因為不是前來來走秀，希望大家把焦點放在秀上，於是選擇他牌白色西裝套裝現身，展現大姐大的貼心，LINWEI大秀還有苗可麗、高宇蓁、王思佳、白家綺等藝人到場。AVVJOY品牌中旗下除了LINWEI支線外，還有如CLASSIC系列、TRENDY系列、ACTIVE系列、LITE系列等，以符合職場女性衣著、潮流都會、運動休閒等不同需求的女性需求。