32歲大陸女星徐冬冬，因演出網路劇《余罪》打開知名度，之後以電影《賭城風雲III》被封為晶女郎，擁有E級傲人上圍的她，有「大陸第一美胸」稱號，是一代性感女神，今(14日)她曬出泳裝美照，「腰束奶膨」好身材引起熱議。

徐冬冬今在微博發文，寫下：「夏天…紫色泳裝，我的夏日OOTD(今日穿搭)」，只見她穿上紫色連身高衩泳衣、戴上草帽，在沙灘上擺出各種撩人姿勢，展現「腰束奶膨」的完美曲線，一個側身讓神秘三角地帶若隱若現，給人無限遐想。

徐冬冬辣曬性感泳衣照。(圖／取自徐冬冬微博)

徐冬冬好身材引熱議。(圖／取自徐冬冬微博)

網友見狀大讚「冬冬姐簡直不要太美」、「這身材誰能不羨慕」、「你可以永遠相信徐冬冬」、「到底是什麼寶藏女孩」、「顏值高身材又好」、「有被驚豔到，冬冬姐的身材真的太優秀了」。

出道早期以拍攝拍性感寫真為主的徐冬冬，直到出演網路劇《余罪》才闖出名聲，之後演了電影《賭城風雲III》，成為「晶女郎」之一，擁有美艷外型和火辣身材，讓她被封為「大陸第一美胸」，而之前港媒爆料她因接了不少網路電影，累積1.4億人民幣（約6.17億台幣）的票房，成為網路電影吸金王，事業運相當不錯。