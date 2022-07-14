在台灣開店卻說不願服務台灣人？一家越南服飾店日前在假人模特兒身上貼出公告，表示「恕不服務台灣客，萬分抱歉」，遭網友拍照轉發後引起兩派筆戰，對此有在越南生活的台灣人出面解釋原因。

女網友在臉書《爆廢公社公開版》PO出一張照片，只見照片中的越南服飾店在假人模特兒身上貼出一張公告，表示店內的服裝都是越南樣式、尺寸，強調不會服務台灣客人。

越南服飾店稱店內服裝都是越南樣式、尺寸，所以拒絕服務台灣人，引發討論，也有在越南台人出面解釋原因。(圖／爆廢公社公開版)

原PO傻眼問「越南尺寸跟台灣不一樣嗎」，更質疑店開在台灣卻說不做台灣人生意，無法理解。照片曝光後引發網友筆戰，有網友認為「那就不要在台灣開店啊」、「看來是一間有故事的店」、「那如果台越混血怎麼辦...」、「在自己的土地被種族歧視⋯」、「如果台灣人在越南開這種店，早被幹翻了」，但也有人反駁：「誰叫台灣奧客特別多」、「大概深知台灣鯛的威力」、「人家要怎麼做生意還要你管？」、「怕被台灣人嫌東嫌西吧」、「大家都知道台灣人最愛狂摸商品，然後只看不買」。

有在越南生活的台人也出來回應，表示越南人的身材跟體格和台灣人真的差很多：「南的版型很小 台灣人真的穿不下」、「越南太多55身，成年人的衣服只能給台灣小孩穿」、「越南尺寸跟台灣是真的差蠻多的，男生M號，越南大概要穿到2XL」、「越南一堆30歲只穿XS的，台灣人根本穿不下XD」。