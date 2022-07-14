南投縣草屯鎮康建生技公司今(14日)傍晚發生槍擊案件。包含公司創辦人賴敏男在內，總計5人遭行刑式槍殺，已4死。(讀者提供)

南投縣草屯鎮康建生技公司發生槍擊案件，警方目前正全力追緝中。（吳建輝攝）

南投縣草屯鎮康建生技公司發生槍擊案件，四死一重傷。（吳建輝攝）

南投縣草屯鎮康建生技公司今(14日)傍晚發生繼前桃園縣長劉邦友血案以來，最殘忍血腥的槍擊案件。包含公司創辦人賴敏男在內，總計5人遭行刑式槍殺，僅有賴敏男重傷急救中，其餘四人均是頭部一槍斃命。警方根據監視影像發現，歹徒僅一人犯案，手法專業冷酷，犯案手槍還裝上滅音器避免遭人發現，不排除受過嚴格殺手訓練，警方目前正全力追緝中。

警方表示，行兇歹徒一進入公司，就將所有人押到廁所內一一對頭部開槍，手法極度殘忍又態度冷靜，心理素質相當強大，顯示即可能受過相當訓練。

草屯分局長康健浚證實，槍手為一名年輕男子，行兇時戴黑色帽子、粉紅色臉罩，穿著牛仔褲、身穿黑色外套、手戴黑色手套，背著黑色包包，單獨騎乘機車犯案，警方正調閱行車路線沿路監視器追緝逃逸路線。

警方調查，槍手全都朝被害人頭部開槍，作案槍枝也裝上滅音器掩人耳目，但實際開了幾槍？仍要鑑識小組，目前警方也正釐清作案動機當中。