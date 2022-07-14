李亮瑾2019年和張峰奇結婚後，去年生下一子「阿卡將」，今年又證實懷上2胎，開心表示根本是老天爺送的禮物，不過40歲懷上身孕讓她身體難免吃不消，李亮瑾曾說雖然很累，但看到兒子的笑容就值得了，不忘稱讚老公張峰奇孕期表現很好，近日她與老公一起出羅東出遊，她也曬出出遊照，沒想到被網友質問「大肚子還敢亂跑」，李亮瑾霸氣回應：「悶在家才會悶出病」。

李亮瑾昨（13日）在facebook發文，她和老公跑去宜蘭羅東吃漢堡，本來還想去礁溪溫泉公園泡腳，不過車外體感溫度有37度，高溫讓她打消念頭，決定下次再來，身懷六甲的她還直呼：「下次最好行程排滿一點，孕婦可以承受的住哦」，照片中李亮瑾索性不藏肚子了，她穿著卡通圖案的連身裙，在餐廳內部的裝飾牆前拍照留念，肚子圓得很明顯，感覺二寶出世的日子應該近了。

不過就有網友看到後評價李亮瑾：「大肚子還敢亂跑」，讓一向直率的李亮瑾霸氣回應：「為什麼大肚子不能亂跑？我老公陪在我身邊他顧好我，我不擔心啊！孕婦懷孕已經很辛苦了，每天悶在家才會悶出病，你覺得生出來的小孩就會健康嗎？阿姨您的觀念需要更新一下囉」，李亮瑾溫和的表達獲得三百多個讚，許多粉絲紛紛留言：「孕媽咪能吃能玩一級棒，還有神隊友張羅行程，孕媽咪只顧吃喝玩樂開開心心，好幸福」、「出門走走也好比較好生」、「這位孕婦好強」、「胎教是很重要的，多走走，看一看美麗的事物是好的」。

李亮瑾和老公去宜蘭羅東出遊。（圖／李亮瑾facebook）