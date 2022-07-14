今年父親節，台中日月千禧酒店點心坊主廚蘇育民以此為創作靈感，精心打造貼近男性喜好，且童趣十足的６吋「旅程」父親節蛋糕。造型主要搭配復古黑巧克力車、跑道以及限速88的指標，喚起爸爸的童年回憶。口味上巧搭巧克力黑戚風蛋糕、乳酪慕斯以及森林莓果蘋果餡，交織出滿足味蕾的幸福滋味，2022／7／24前訂購並完成付款可享早鳥９折。

點心坊蘇育民主廚表示，今年父親節蛋糕集結巧克力、玩具車等男性喜愛的元素，主要想讓壓力爆表的爸爸們解憂釋壓、發出會心一笑。蛋糕外型首先映入眼簾的巧克力復古車可愛又吸睛，讓人忍不住想把玩一番，車下的跑道象徵父親引領著全家人的人生方向，而限速88的指標除了呼應父親節，也代表爸爸時時以謹慎的態度守護家庭。口味選用男性偏愛的巧克力黑戚風蛋糕為主角，口感扎實綿密，每一口都嚐得到巧克力的濃醇甘甜，再搭配上果香四溢、富含果粒的森林莓果蘋果餡以及乳酪慕斯、可可巴芮脆片，風味和諧、層次豐富。

「旅程」蛋糕每組售價888元，含６吋蛋糕一個、專屬蛋糕盒及提袋一組、卡片一張。洽詢專線：04-3705-6066