因抖音與國際版TikTok而紅遍全球的字節跳動公司正默默地推動另一項科技業的雄心壯志。據大陸科技業界指出，字節跳動正招聘大量晶片相關工程師崗位，並建立由美國知名半導體企業挖角來的資深主管領軍，預備在服務器、AI以及視頻雲等3類晶片產業大展身手。

據《科創板日報》指出，字節跳動先前已經從華為海思、Arm公司挖角了不少資深人員，當時有知情人士傳出，這是為字節跳動研發晶片做準備。目前該公司晶片團隊分為3支，包括服務器晶片、AI晶片以及視頻雲晶片3大類，其中服務器晶片團隊的負責人為來自北美高通的資深人士。

至於擴大招聘工程師專長，則包括SoC和Core的前端設計、模型性能分析與驗證、底層軟體和驅動開發、低功耗設計、晶片安全等。

《快科技》指出，早在2018年4月，字節跳動副總裁楊震原就曾表示，字節跳動擁有全球數量最大的用戶上傳視頻需要分析理解處理，平台推薦引擎也需要強大的機器學習算力，有非常大量的晶片採購和應用，目前也在晶片相關領域積極尋求突破。

去年3月曾有媒體報導，字節跳動正在自研雲端AI晶片和Arm服務器晶片。字節跳動相關負責人隨後回應媒體稱，公司是在組建相關團隊，預備在AI晶片領域做一些探索。

2022年6月，字節跳動悄然上線多個晶片相關崗位招聘信息，其校招網站發佈了多個SoC系統開發、設計、驗證的實習生崗位招聘啟示，工作地點主要位於北京和上海。

據《獵雲網》報導，字節先前在佈局晶片上已投資多家公司，包括希姆計算、摩爾線程、潤石科技、睿思芯科、雲脈芯聯、光舟半導體、聚芯微電子等晶片公司。隨著投資版圖逐漸擴大，字節的晶片野心開始慢慢顯現。

報導說，晶片市場的巨大市場規模吸引了互聯網大廠的目光，加之當下的晶片短缺以及「卡脖子」威脅，網路大廠不得不涉入晶片行業。此外，晶片產業鏈發展日益成熟，造晶片成本降低，雲計算等業務的深度發展也離不開晶片的加持。