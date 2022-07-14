「最美性學博士」許藍方因不倫案遭法院判賠50萬，事後她表示尊重司法，但發5點聲明否認不倫；未料被醫師人夫打臉，因男方在法院坦言與許藍方曾在KTV、酒吧、許女住處和汽車旅館約會。AV導演圤智雨得知此事，忍不住在臉書罵醫師人夫「偷吃許藍方為什麼反變受害者」，認為男方根本聯手正宮欺負許藍方。

根據《鏡週刊》報導，判決書上顯示，醫師人夫和許藍方2020年9月底到11月中有較親密的關係，約會地點有KTV、東區酒吧、許藍方的內湖住所和汽車旅館；加上原配提供的對話證據，法官認定兩人超越普通朋友，足以侵害正宮配偶權，最終判許女賠50萬，全案可上訴。

曾為鄧佳華執導謎片的導演圤智雨，今晚（14日）在臉書寫下局外人的看法，他表示雖不認識許藍方，但認為女方有專業形象和氣質外在，應只輸三成，唯一有疑點的是許藍方聲稱戶頭剩7千多，「連我都笑出來了，因爲是人都知道，許藍方的身價，上一次節目最少都有8000通告費，也看得出她文中的前後問題」。

整體來說，圤智雨認為許藍方三成的傷「三個月後等於0」；話鋒一轉，他忽然將砲口瞄向醫師人夫，怒譙：「反倒是正常來講，不是原配跟人夫是對立面才是正常嗎？怎麼會變成原配跟人夫聯手呢？這不是很怪嗎？就算許藍方是小三，但人夫偷吃許藍方爲什麼反而變受害者呢？也許許藍方的失誤很多，但男方不是才是應該也要被檢討嗎？」

不少網友都滿贊同圤智雨的觀點，紛紛留言：「伴侶出軌結果原配可以只告小三！！鬼島的法律就是這麼奇怪！！」、「不認同許小姐但更看不起出軌的男人」、「真的很怪，還聯手要錢感覺水很深」、「社會氛圍下，男人被檢討頂多一下子就又滿血復活了」。