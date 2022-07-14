義大利Davines特芬莉東方美人光感護質地圖。（Davines提供）

義大利Davines特芬莉喚蘊昇華舒緩按摩油 100ml。（Davines提供）

義大利Davines特芬莉喚蘊昇華賦舒菁華 100ml。（Davines提供）

1993年創立於義大利Parma帕瑪的Davines特芬莉，設有獨立護髮研究室，嚴選天然植萃成分，只生產對環境負責的頭髮洗護產品，2016年已獲得B型企業認證，不以成為世界上最好的公司為目標，而是期許能成為對世界最好的公司。致力綠能生產，100％可再生能源製造，零碳包裝，製造過程產生的二氧化碳，以保護或造林方式抵銷；包裝使用低環境影響、可回收或100％被生物分解的材料，無動物實驗，不含苯甲酸酯(Paraben)、SLS及SLES等硫酸鹽，堪稱最愛地球的頂級專業沙龍髮品。

Davines特芬莉以手工藝匠的職人精神製作每項產品，結合最有效的天然成分、最新的科學技術，並承諾在製程中，將對環境的影響力降到最低。不同於世俗的專業沙龍髮品，Davines特芬莉自成一格清新涓流，兩大系列新品堪稱仲夏嬌點，旗下針對解決所有頭皮和頭髮問題設計、最能完美演繹結合自然、人文與科技的自然生機系列，再添美麗生力軍，喚蘊昇華系列名符其實，為昇華療程儀式感而生，天然香氛與純淨配方交融其中，搭配自然生機家族使用，加乘亮眼效果，讓護髮療程全面升級，極致舒緩、養髮也養心，平衡髮肌微生態並建立抵禦汙染的天然防護層；東方美人光感護更像魔術一般，使用後無需停等時間，即刻擁有閃耀秀髮。

義大利頂級專業沙龍髮品Davines特芬莉-亞洲區品牌市場經理Summer表示：「2018年至2022年，全球益生菌化妝品市場預計將以近 8％的複合年增長率增長 (CAGR Compound annual growth rate)，這也代表有益於微生物組成的配方，越來越趨向能實現頭皮最佳健康的狀態，加上現今消費者對於天然產品的高度需求，以及對保持健康頭皮的興趣增加，都成為促成益生菌護髮趨勢的興起。」

舒緩壓力從頭開始，在家也能重現沙龍完美效果，讓身心靈沉浸於極致呵護。近幾年在全球都吹起一股益菌保養風潮，從腸胃道保健到皮膚保養，益菌護髮趨勢也儼然成形，Davines特芬莉最新自然生機-喚蘊昇華系列就是最好的入門體驗，可搭配自然生機全系列產品使用的喚蘊昇華系列，運用(1)微生態優化科技，將益生質加入保養精華，幫助平衡髮肌微生態，提升防禦力，並嚴選(2)胡椒莓萃取物、球果紫堇等天然植萃精華，可以抑制發炎，快速緩減搔癢感，給髮肌舒緩防護，獨家創新複合配方調理頭皮護理。

Davines特芬莉台灣技術部副理Gary表示：「喚蘊昇華系列是一個為昇華療程儀式感而生的全新系列，將天然香氛與純淨配方融入其中，提供顧客在沙龍裡能擁有美好的療程體驗。」喚蘊昇華系列有：訴求即時紓緩與持久保濕的喚蘊昇華賦舒菁華，在頭髮洗淨後使用，輕柔按摩到完全吸收，可放鬆髮肌並抵禦外界的污染，免沖洗護理，使用相當便利可每日使用；可搭配自然生機系列各款洗髮露，每週使用一次的喚蘊昇華淨化土，其成分為100％巴西天然礦泥粉，含豐富微量礦物，能深層潔淨髮肌，使用時取2g淨化土搭配自然生機系列洗髮露均勻混合，輕柔按摩使用，靜置3分鐘後即可沖洗，幫助去除頭皮髒污與吸附多餘油脂，清爽同時滋養髮肌，給予髮絲蓬鬆與豐盈。

另一款需沖洗的喚蘊昇華舒緩按摩油，可在洗髮前按摩髮肌使用，添加甜杏仁油，含豐富油質酸，推薦偏乾性與缺乏彈性的頭髮與全身肌膚使用，配方添加天然聚甘油成分，遇水馬上轉換質地，十分容易沖洗乾淨。此外，在療程開始前，可用喚蘊昇華香氛噴霧，從嗅覺開啟秀髮保養儀式，香味前調是孜然花香，主調香為甘草與焦糖的融合，基調香味是琥珀與麝香，完美升級保養體驗。