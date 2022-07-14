區塊鏈企業奧丁丁集團與數位支付公司暨穩定幣USDC發行商Circle Internet Financial攜手推出奧丁丁支付（OwlPay）B2B USDC跨境支付服務，協助企業以USDC收付款，並提供高安全性數位錢包，透過區塊鏈即時清算結算，最快數秒即可到帳，致力打造無國界、零時差跨境金流體系，首波鎖定美國企業。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，2021年1月美國貨幣監管署（OCC）公布開放受監管金融機構使用穩定幣，奧丁丁就經過嚴謹調查後選擇與Circle 合作。王俊凱說，相信穩定幣是未來FinTech趨勢，也是改變全球金融體系的重要一步。

USDC為具全額儲備的美元穩定幣，截至7月12日，全球流通量逾550億美元，鏈上交易總額累積逾5兆美元。看好USDC未來性與市場交易趨勢，奧丁丁集團與Circle Internet Financial合作，繼2022第二季推出B2B全球跨境支付，今再新增USDC為金流管道，提供企業USDC出入金、美元入金轉換USDC交易等服務。

企業可依需求選擇區塊鏈，包括Algorand、Avalanche、Ethereum、Flow、Hedera、Polygon、Solana、Stellar、Tron，透過區塊鏈減少交易摩擦與成本，達到即時支付，單筆交易最快能於數秒到帳，此外，OwlPay更提供具交易所等級安全性的數位錢包，協助企業及收款方於法幣、USDC無縫接軌，大幅降低穩定幣交易門檻與跨境交易成本，提升企業營運效率。