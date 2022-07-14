林映彤飾演推理社成員張亭嵐。（MyVideo提供）

羅宏正飾演偵探書屋店長高辰緯。（MyVideo提供）

《茁劇場》首部作品由懸疑推理劇《滴水的推理書屋》打頭陣。（MyVideo提供）

由王小棣導演領軍的《茁劇場》將推出4部類型風格迥異的新作，打頭陣的是懸疑推理劇《滴水的推理書屋》，2位女主角李沐、林映彤分享拍攝時印象最深刻的挑戰，飾演檢察事務官的李沐嘆氣說：「最難的是要去殯儀館，因為我是個比較膽小的人。」透露自己光是看到屍體妝容就會倒抽一口氣，直讚檢察官、法醫等需要常面對如此環境的職人非常有勇氣。

林映彤劇中飾演推理社成員之一的藥劑師張亭嵐，是社團裡年紀最小，屬於聆聽者、觀察者的角色，她表示：「角色跟我本人有滿大的反差，我平常是個滿喜歡說話、喜歡表達自己的人。」但她也賣關子說，隨著劇情的進展，所有角色可能都不是一開始你所想像的模樣，任何人都有可能是兇手。她還笑曝，在片場得到了一個封號叫「忍者嵐」，但現在還不能透露原因，請觀眾鎖定劇集開播。

男主角羅宏正在劇中飾演推理社社長兼偵探書屋店長高辰緯，談到與羅宏正合作的感覺，李沐封他是「冷面笑匠」，解釋說第一次見面覺得對方頗嚴肅，所以對他的感覺有點緊張又害怕，事後才發現是慢熱。林映彤也笑說：「一開始認識時，私底下的他滿孤僻的，有次劇組大家一起去買宵夜吃，他在途中默默飄走，不知道去哪，也沒有跟任何人說，這點跟角色很像，後來發現他很幽默，才慢慢敢跟他開玩笑。」

《茁劇場》首部作品《滴水的推理書屋》改編自知名作家臥斧小說《FIX》，故事劇情講述檢察事務官穆青（李沐飾）追查一宗疑似偽裝成自殺的案件，發現與福爾摩斯小說的內容極為相似。城市另一角，偵探書屋店長辰緯（羅宏正飾）被捲入殺人案，三個好友看似挺力相助，卻各有秘密。在穆青的追查下，表面看似無關的事件，最終指向他們隱晦的過去。

《茁劇場：滴水的推理書屋》將於8月6日起每周六晚上9點在MyVideo獨家線上首播。