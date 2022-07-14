疫情趨緩，法國在台協會睽違三年之後，首度舉辦國慶酒會。法國在台協會主任公孫孟致詞表示，法國與台灣之間有諸多合作計劃，然而要能順利開展，前提是邊境必須重新開放。

「法文有一個說法，一扇門，只有開與關，今天，台灣的門顯然還沒對外打開。」公孫孟說，法國迫不及待想重返台灣的政治、經濟、文化、科技以及輿論的決策者和領袖，只能引頸期盼，而法國學生也無法在九月順利來台就讀。

對於俄烏戰爭的衝擊，公孫孟指出，俄羅斯對烏克蘭人民的侵犯以及烏克蘭戰事，不僅是對一個和平民族施加的卑劣行為，同時也是對團結在自由與民主之下的我們的攻擊。法國、台灣以及歐洲等國家，展現與烏克蘭人民團結互助的精神，減緩他們承受痛苦，並且提供戰事援助，幫助他們重拾自由。

公孫孟表示，烏克蘭戰爭並未影響法國在亞太地區推動和平、合作以及警戒的政策。法國在印度洋與太平洋擁有領土與國民，是印太區域的一員。法國和歐洲夥伴將持續傳達穩定、和平以及合作的信念，也將繼續積極地以實際行動，維護對國際法以及自由航行的尊重。