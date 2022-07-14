前中油工會(台灣石油工會)理事長、現任國策顧問莊爵安今天驚傳病逝！今年初檢查出罹患血癌的莊爵安，月前進行骨髓移植手術，但狀況未改善，下午在台大醫院病逝，享年59歲。

對於莊爵安病逝消息，中油工會理事長陳嘉麟證實，表示說自己與莊是多年老同事老朋友，因此現在心情「非常不捨，非常難過」。他強調莊對工會的付出有目共睹，病因可能與積勞成疾有關。為感念他的貢獻，工會將與中油公司全力協助家屬處理其後事。

由於莊對病情保持低調，因此傳出過世消息後，中油不少人都感到「驚訝」。據了解，莊爵安起初是因腎臟腫大不適，年初才發現是血癌，並於5月底、6月初在台大進行骨髓移植手術。不過即使骨髓配對率高，術後造血功能卻未恢復正常，導致滲血狀況發生，病情越來越惡化，下午病危，家屬決定放棄搶救。

莊爵安當過4任、13年中油工會理事長，也是前全國產業總工會理事長，過去街頭常見他身影，不管是五一勞工大遊行、帶領國營事業上街反績效獎金被砍等，莊都是帶頭負責人之一。卸任理事長後他轉任中油福委會主委，也受聘為總統府國策顧問。

領導中油工會期間，莊爵安素以強勢風格捍衛員工權益著稱，對於前空降董事長戴謙，他不假辭色批評其不適任。去年初請辭的中油前董事長歐嘉瑞，亦傳出萌生辭意與莊發生衝突有關，不過莊爵安本人與中油工會當時強力否認。