林智勝敲出生涯第293轟，對著攝影機大喊「恩熙加油」。

「大師兄」林智勝距離中職首位「300轟俱樂部」成員，只剩下7轟之遙！14日他在5局上逮住樂天桃猿左投霸林爵的144公里外角速球，一棒掃成右外野兩分全壘打，不僅幫助味全龍後來居上，也將自己保持的中職生涯全壘打紀錄推升到293轟。

林智勝開轟也送回三壘跑者張政禹，兩人回到休息區和隊友擊掌慶祝後，還一起對著攝影機大喊：「恩熙加油！」

據了解，有位味全龍的小球迷正在加護病房與死神搏鬥，其父親透過龍隊臉書社團表示，希望大家為愛子祝福，恩熙應該就是這位小球迷的名字。龍隊在休息區前的紅土畫上「恩熙加油」字樣，林智勝還揮出暖心紅不讓，希望帶給小球迷力量。

林智勝上次開轟是6月17日對中信兄弟之戰，今天擔任先發4棒DH，他在4局上率先擊出安打，隨後雖被封殺在二壘前，但龍隊該局靠曾陶鎔的兩分打點安打，仍將比分追成2平。

5局下兩出局、三壘有人，林智勝又在1好球的情況下，抓住霸林爵的外角偏高速球，順勢掃出右外野牆外，這是他本季第4轟，也助龍隊打完5局以4比2領先桃猿。