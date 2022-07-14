新一波悠遊國旅補助方案從7月15日至12月15日實施，交通部提供平日住宿每人每晚補助800元。力麗觀光除積極響應悠遊國旅補助方案，補助期間入住力麗觀光旗下飯店，使用800元悠遊國旅補助，力麗觀光限量再加碼800元，提供旅客體驗800+800的加倍優惠。且每一筆加碼優惠，力麗觀光將從中捐出100元，讓旅客享優惠的同時，還可聚愛做公益，攜手恆春基督教醫院一同照顧台灣尾。

力麗觀光旗下各飯店，包括力麗馬告生態園區棲蘭山莊、力麗馬告生態園區明池山莊、力麗哲園飯店日潭館、力麗哲園飯店月潭館以及花蓮力麗華美達安可酒店皆適用悠遊國旅補助。補助期間入住力麗觀光旗下酒店，加入LeaLea Club成為會員，並使用悠遊國旅補助支付房費，力麗觀光加碼提供「400元住房抵用券」及「300元餐飲抵用券」，優惠折抵限量10,000份。此外，力麗觀光再捐出100元做公益，款項全數贈與恆春基督教醫院，邀您一邊旅遊一邊做愛心。

力麗觀光400元住房抵用券使用期限自9月1日至12月29日止，限平日訂房使用；於官網或電話訂房單筆金額3,000元以上，可於現場折抵使用乙張。300元餐飲抵用券可即時使用，不限平假日；消費滿1,000元以上即可抵用乙張，使用期限至12月29日止。凡旅客使用「400元住房抵用券」乙張，力麗觀光即捐出100元贈與恆春基督教醫院做公益不僅大方加碼優惠，力麗觀光更大手筆提供旗下飯店頂級總統套房，月月抽獎回饋LeaLea Club會員，凡於9至12月間，持「400元住房抵用券」入住力麗觀光旗下飯店，即有機會以0元入住頂級套房。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店亦同步提供「豪華花園套房」（官網定價25,000元＋15.5％），讓前四波抽獎向隅的所有旅客，額外再享有一次抽獎機會。特別獎項將於2023年1月抽出，中獎旅客可於2023年7月底前之平日入住，體驗幸福舒活的度假時光。