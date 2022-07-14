資深媒體人黃楊明。（資料照片）

對於有人被邀請加入選舉團隊，就是「操盤手」、「指揮官」，資深媒體人黃揚明認為，「這種笑話，大家看看笑笑就好」，而真正的「操盤手」是隱身幕後，絕對不會浮上檯面！他也披露，綠營內部傳出，陳時中選北市要靠「洪國明」操盤！

資深媒體人黃揚明今（14）日在臉書指出，有些人自以為被邀請加入選舉團隊，就是「操盤手」、「指揮官」，這種笑話，大家看看笑笑就好。

黃揚明披露，真正的「操盤手」是隱身幕後，絕對不會浮上檯面！綠營內部傳出陳時中選北市要靠「洪國明」操盤。「洪國明」不是一個人，而是「洪」耀福、黃承「國」、陳「明」文這三個英系指標人物的合稱。

黃揚明也強調，英系不是只有「洪國明」3人，但真正要觀察的應該是，到底陳時中的「人設」和「文宣策略」，會由誰操刀？

黃揚明直言，藍營人士常以陳時中高舉酒杯應酬的照片戲稱他是「派對咖」，那麼派對咖的孔明究竟在何處？或許會是近期政壇的熱門話題。