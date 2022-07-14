智庫專家13日指出，美國總統拜登（Joe Biden）聲稱解決通膨危機是他的首要經濟任務，但卻未採取太多實際行動，原因是鼓勵國內石油與天然氣生產、降低關稅等被認為能夠有效降低通膨的政策，將激怒美國環保和工會人士。

專精預算、稅金和經濟政策的美國智庫「曼哈頓研究所」（Manhattan Institute）資深研究員李戴爾（Brian Riedl）投書《紐約郵報》（New York Post）表示，雖然拜登聲稱正努力解決通膨問題，卻未推動實際政策或法案，完全將其丟給聯邦準備理事會（Fed）處理。

美國勞工部13日公布，6月消費者物價指數（CPI）年增9.1%。此數字創下1981年11月以來的新紀錄，也打破許多專家先前認為美國通膨即將放緩的預測。李戴爾指出，包括食品、日常用品、電力、燃料、飛行航班等幾乎所有美國經濟層面，都在價格不斷上漲下面臨崩潰。

李戴爾強調，除了聯準會升息之外，美國政府明明還有許多手段可用，如「皮特森國際經濟研究所」（Peterson Institute for International Economics）估計，只要降低2個百分點的關稅，通膨便有望降低1.3%；也可推動廢除嚴格限制美國港口間運輸作業船隻及人員、導致相關成本上升的《瓊斯法案》（Jones Act）。但拜登自稱為「美國史上最支持工會的總統」，當然不願意實施此類會惹怒工會的政策。

其他有效措施還包括進一步鼓勵美國國內石油與天然氣生產、扭轉會提高國內基礎設施成本的環保法規等，但這些都將引發環保人士的怒火。李戴爾警告，完全依靠聯準會對抗通膨，可能導致美國被迫過度猛烈地踩下經濟剎車，提高出現經濟衰退的風險。