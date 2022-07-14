大陸央視網新聞聯播14日報導，中共中央政治局常委、國務院總理李克強12日主持召開經濟形勢專家和企業家座談會。李克強指出，推動經濟盡快回歸正常軌道，保持運行在合理區間，要應對好兩難多難問題，既穩增長，又防通膨。保持宏觀政策連續性，既要有力，又要合理適度，不預支未來。

聽完專家企業家發言後，李克強說，第二季中國經濟受超預期因素嚴重衝擊，4月主要指標深度下跌。經有力應對挑戰。及時果斷施策，靠前實施中央經濟工作會議和政府工作報告政策舉措，推出穩經濟一攬子政策措施，召開全國會議部署穩住經濟大盤。政策效應較快顯現，5月主要經濟指標跌幅收窄，6月經濟企穩回升，這極為不易。但經濟恢復基礎不穩固。要全面貫徹新發展理念，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，抓住經濟恢復重要視窗期，堅持發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵，推動經濟運行盡快回歸正常軌道。

李克強說，保持經濟運行在合理區間，要應對好兩難多難問題，既穩增長，又防通膨、注意防輸入性通膨。保持宏觀政策連續性，既要有力，尤其要加大穩經濟一攬子政策措施實施力度，又要合理適度，不預支未來。

穩經濟一攬子政策實施時間才一個多月，還有相當的實施空間，要繼續推動政策落地和效果顯現。著力穩市場主體穩就業。確保全年糧食豐收，保障煤炭電力穩定供應，夯實穩物價基礎。持續推進「放管服」改革，優化營商環境。堅持依法行政。統籌兼顧，防止單打一、一刀切。繼續擴大開放，穩外貿穩外資。

中共中央政治局常委、國務院副總理韓正出席。孫春蘭、胡春華、王勇、肖捷、趙克志參加。