南投縣草屯鎮某生物科技公司今（14日）傳出槍擊案釀成4死1傷，警方偵辦中。對此，民進黨立委何志偉表示，依據警政署資料，去年全國槍擊案件共100件，創下6年來歷史新高，平均不到4天就會發生一起槍擊，可以說是「四天一槍響，黑槍四處竄！」期許警政署硬起來，儘速查緝黑槍、犯案黑數。

何志偉今透過臉書表示，傍晚南投草屯發生一起4死1重傷的重大社會案件，而且是行刑式槍殺案，非常震驚，希望亡者安息，傷者祝禱！

他說，自己曾說過「白道恐會被黑道控制」，因為一個槍擊案就有可能造成一個地方分局長下台，對地方治安維護造成傷害。今天的事情，代表南投縣的社會安全網恐有破洞，相關單位務必盡力查緝。

何志偉表示，根據他向警政署調閱的資料發現，去年全國槍擊案件共100件，創下6年來歷史新高，平均不到4天就會發生一起槍擊，2017年到今年為止，全國查獲槍枝9290枝，彈藥31萬7806顆。

他強調，去年全國槍擊案件共100件，可以說是「4天一槍響，黑槍四處竄」，民間火力強大令人瞠目結舌。期許警政署硬起來，儘速查緝黑槍、犯案黑數，將不法之徒繩之以法，給百姓安全生活。