圖為負責人賴敏男。（讀者提供）

康建生技公司今發生槍擊案。（吳建輝攝）

今(14)日下午6時許，南投縣草屯鎮中正路上康建生技公司廠房驚傳槍響，5人遭行刑式槍殺，4名員工與親屬均頭部中彈一槍斃命，康建生物科技公司負責人81歲賴敏男由救護車送往佑民醫院搶救，因頭部卡彈再轉送到台中榮總搶救，賴男於醫院檢驗快篩陽性，據了解，急救後目前暫無生命危險。

賴敏男今天晚上8點多被送至台中榮總，因在佑民醫院篩檢為陽性，收治負壓病房急救，據了解，子彈從右眼眶附近穿過從左側顳骨旁掉出，左耳後方有明顯傷口，目前生命跡象穩定，醫院徹夜執行開顱手術，後續狀況如何需待手術後確定。

據在場員工表示，歹徒為一人犯案，其身形魁梧約一米八，頭戴面罩刻意隱藏身分，一進門就要大家進去，把所有人關到廁所，之後就聽到4至5聲槍聲。

據了解，蒙面凶手先闖入生技公司廠房外約20米遠的民宅，將賴姓負責人弟弟（約70歲）與園藝課長（約60歲）趕進廁所後開槍，兩人均頭部中彈死亡。

歹徒隨後進入廠區，槍殺賴姓負責人（81歲）、負責人女兒（40歲）及張姓主任（45歲）。賴姓負責人頭部中傷送醫急救，其餘4人皆當場死亡。

警方表示，行兇歹徒一進入公司，就將所有人押到廁所內一一對頭部開槍，手法極度殘忍又態度冷靜，心理素質相當強大，顯示即可能受過相當訓練。