曾任五屆金曲獎評審的DJ Mykal a.k.a林哲儀與型格電音首席女團「妮可醬」主唱Sandra小斯一同主持節目，將於13日起於BUDXVIBE官網播出。9月底也將由DJ Mykal領軍眾多型格DJ，舉辦BUDXVIBE實體場。

兩人一聊到最讓人意外的「真我POINT」，以高顏值電音女團著稱的小斯卻透露；「我平常都是素顏出門，除非要錄影或是重要會議才會化妝。而且我完全不帶飾品，會覺得被箍住。」Mykal則透露，「雖然我從事音樂工作超過25年，但我其實是應用數學系畢業，而且成績很好喔，教授都要我去考研究所。另外我原本大一考進文化大學時是地質系，當時如果繼續攻讀，搞不好現在我也是一位上山下海的地質學家。」

小斯原本是樂團主唱這次應邀來斜槓主持，小斯表示：「其實我真的蠻斜槓的，除了妮可醬主唱也是Amazing Talk Show頻道的主持人，還有口譯的工作，但我的正職需要每天去上班的其實是台北流行音樂中心的公關發言人。」

Mykal則說：「其實我本來念應用數學系，所以其實成為DJ的這25年來，我做的應該都是斜槓。音樂產業之外的斜槓就是從曾經一腳跨入潮流時尚圈，跟陳柏霖合作過潮流服裝品牌。」