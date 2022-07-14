隨著大陸爛尾樓停貸風波蔓延，短短幾天內盛傳業主集體停貸已擴大至百餘樓盤項目，中國監管部門連日召開緊急會議並約見多間銀行代表，討論地方樓盤項目停工及抵押貸款斷供等風險。

香港《經濟日報》引述外媒稱，有多位知情人士表示，國家住建部、金融監管部門分別在12日和13日與部分開會討論上述問題，以防止更多業主可能採取類似停止還貸的行為。不過這次會議上並未得到明確的解決方案，有關部門已要求地方政府和銀行盡快出具項目風險影響報告，一些銀行正計畫收緊對高風險城市的住房抵押貸款的要求。

報導說，如果銀行提高住房抵抻貸款的門檻，這意味著買家要承受更高的成本、更長的貸款審批時間，對本已疲弱的樓市無疑雪上加霜。一直以來，中國銀行體系高達46兆元人民幣的存量抵押貸款被視為最安全的資產，人行4月曾表示，該部分貸款的不良率長期維持在0.3%，遠低於銀行業不良貸款率水平。

野村證券經濟學家陸挺在周三發表的報告中表示，「我們特別關注購房者停供引發的金融方面的影響」，「在衝擊了離岸高收益美元債市場之後，中國房地產市場的低迷可能最終會對在岸金融機構產生不利影響」。

澳新銀行經濟學家Betty Wang指，居民收入狀況和社會穩定被視為中國政府最高層的首要任務，預計監管當局會迅速採取行動，避免金融風險傳導，解決方案可能包括要求銀行支持未完工的項目，讓地方政府參與監督，以及給予更長的抵押貸款支付寬限期等。