孩子們處在學習階段，時常在做題時寫出各種哭笑不得的奇葩答案。一名父親分享孩子的數學填空作業，表示孩子的答案他越看越怪，但不少網友看到內容後，大讚根本是未來理工人才。

父親在臉書《爆廢公社》PO出兒子的數學作業，從26到60依序填入正確的數字，非常簡單，但兒子從41開始，方向改變後，答案就非常詭異，數字都寫反邊，直到54才恢復正常，讓他哭笑不得，直說「怎麼感覺怪怪的」。

兒子的數學作業答案，讓老爸看了差點沒昏倒。(圖／爆廢公社)

不少網友看到作業笑翻：「未看先猜左撇子」、「變成由右邊往左邊寫，大腦會被誤導寫字筆順方向」、「這也太可愛了吧」、「中途轉個彎，轉換不同心情」、「數字跟著軌道走XD」、「可以，觀念非常正確」、「可以確定以後不會當馬路三寶」。

也有人認為可以跟孩子交流，或許得到意想不到的答案：「問問看他思考的方向是什麼，或許有意料外的發展哦」、「空間感相當好，未來的理科人才」。