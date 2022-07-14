胡瓜鄭重否認沒有要退休。（UIP提供）

小小兵擄獲一票大人小孩的心。（UIP提供）

這集小小兵加入功夫元素。（UIP提供）

小小兵和格魯將展開全新冒險。（UIP提供）

【小小兵2 : 格魯的崛起】

63歲綜藝天王胡瓜昨天出席賣座動畫續集《小小兵2：格魯的崛起》首映會，相隔12年再度為主角「格魯」獻聲。近日他屢被傳出要退休，他鄭重否認笑說：「退休年齡不是65嗎？以我的年齡來說現在還是滿忙的。」胡瓜自從替「格魯」配音後就變成小小兵的大粉絲，首部配音的系列作品《神偷奶爸》已是12年前，他形容「其實這系列跟我主持一樣，是長壽型的。」再度否認要退休。

胡瓜獻聲的格魯在本集中僅12歲，笑說自己跟格魯一起變年輕，「我配12歲也不用演，因為我就是12歲」。他說5年前配音的《神偷奶爸3》因為要分飾2角，難度更高，「這次大概花3天，聲音導演說我配小孩就是把想法弄到最幼稚，啊不是，是最直接就好！」

自從配音《神偷奶爸》與小小兵結緣後，胡瓜也變成小小兵粉絲，透露買了很多收藏品，且已自掏腰包買了200張票，等上映時會帶全家一起去看，「孫女、女兒都一起帶來看。」

《小小兵2：格魯的崛起》在許多層面上都將這個電影系列帶到全新的領域，最明顯的就是來到一個全新的時代：1970年代，製作團隊能夠在片中呈現色彩鮮艷、花俏誇張的時尚風格，且採用懷舊經典金曲，使用不少70年代的流行文化笑梗。

導演凱爾巴爾達正是在1970年代長大，年紀就跟片中的格魯一樣，所以這部電影對他而言非常貼近成長經驗：「電視節目、流行音樂、汽車款式、髮型風格還有1970年代的招牌喇叭褲，都非常花俏誇張，再加上一切都色彩繽紛、閃亮活潑，還有最夯的迪斯可舞，那真的是一個視覺系的年代，而且這些復古懷舊元素都是我們製作這部電影的靈感來源。」

此外，「功夫片」也是1970年代的重要流行文化元素，導演凱爾巴爾達說：「我們大量參考了許多我小時候愛看的電影，我腦海浮現的第一部電影就是《少林三十六房》，因為那部電影中有很多兵器道具對我們都影響很大，但是我們最大的靈感來源則是功夫喜劇片。這部電影中有很多動作場面都是向這種類型電影致敬，其中包括成龍的《醉拳》以及周星馳的《功夫》和《少林足球》。」

《小小兵2：格魯的崛起》7月1日在美國上映，黃色小小兵擄獲一票大人小孩的心，成功登上首週票房冠軍也刷新美國獨立紀念日檔期紀錄，成為今年票房最高的動畫電影，目前全球累積票房破4.2億美金，台灣將於7月20日歡樂登場。