水餃煮起來方便又快速，深受許多家庭喜愛，但烹煮時若技術沒有掌控好，可能會不慎「破皮」，有網友就好奇上網詢問，煮水餃時水滾後到底要加幾次水才能煮熟，就有一名自稱在中央廚房工作的廚師表示，其實加水並非必要步驟。

坊間流傳煮水餃必須要加水數次的做法，就有一名網友在臉書社團《爆廢公社》中發文詢問，煮水餃時「水滾要加幾次水啊？到底又是誰祖傳的秘方？」並附上一張自己煮水餃的照片，貼文曝光後引起許多網友討論，「我都加三次耶，沒冷凍的加兩次」、「冷水中火直接放冷凍水餃，水滾3分鐘撈起」、「叫老公煮就好，沒在管滾幾次」、「水滾後，加入冷凍水餃，大滾後加入冷水1碗，共3次，就可以上桌了」，還有人歪樓表示，「我都跟老婆說，今天吃水餃吧，就可以吃了」。

網友你一言我一語，每個人煮水餃的方式都略有不同，其中有一名自稱在中央廚房工作的廚師，和大家分享他煮水餃的標準步驟，「水滾下餃子，煮至再次水滾後，調到中火持續煮4到5分鐘即可」，他認為加水不是絕對必要的動作，主要是觀察餃子的狀況，呈「屁股完全膨脹朝上」就可起鍋。另外，這名廚師也分享小撇步，在水餃起鍋前另外加點油，會比較不易沾黏，「咱們中央廚房天天作幾萬顆，連鎖門市也從來不加水的」。

這則貼文也有不少網友分享自己的廚藝，秀出自己煮水餃失敗的悽慘照片，幾乎每顆水餃都體無完膚、皮肉分離，看起來像極了一碗麵疙瘩，讓人不忍直視。