啟思民本教育基金會今(14)日舉辦「啟思國際」沙龍，由國民黨立委江啟臣和擁有早稻田大學博士學歷的高雄市議員陳美雅，針對日本近期情勢進行深度分析。

江啟臣透露，自己曾經在參與APEC時，和卸下首相的安倍晉三吃過飯，當初就覺得安倍是很有未來性的政治人物，果不其然幾年後就重掌首相，甚至成為任期最久者。

陳美雅分析，安倍一直以來都主張修憲，雖然對內看似鷹派，但對外相當柔軟，跟世界各國維持良好關係，也包括台灣。因此這幾天就有上千位高雄民眾前往高雄的默哀點向安倍致意。這也讓日本交流協會相當感動，台日之間有如此深厚的情誼。

江啟臣說，台日近年良好互動的基礎就是311海嘯時，台灣人對日本的送暖，而當時自己正好擔任行政院新聞局長。江啟臣透露，當時自己就和馬英九總統接了不少捐款電話，與全國民眾一同幫助日本度過難關。

江啟臣表示，台日民間友好相當重要，甚至可以外溢到雙方政府關係，例如馬政府時就和日本簽署航空、漁業協定，有實質互動。江啟臣認為，安倍曾說台灣有事、日本有事，以及協助銷售鳳梨、致贈AZ疫苗，這都是台日關係緊密友好的展現。

江啟臣分析，在安倍過世之後，岸田內閣是會延續安倍路線，還是走不一樣的路，相當值得注意，因此台灣在悼念安倍過世時，也應務實、謹慎思考未來東北亞情勢變化，包括中日、台日關係的變化。