新華社報導，2022年大陸全國醫改工作電視電話會議14日在北京召開。中共中央政治局常委、國務院總理李克強批示強調，醫藥衛生體制改革是涉及千家萬戶的大事。要持續實施藥品和高值醫用耗材集中帶量採購、異地就醫跨省直接結算等便民惠民舉措，減輕群眾就醫負擔。

李克強稱，近年來，通過持續深化醫改，推動從以治病為中心向以人民健康為中心轉變，著力解決看病難、看病貴問題，不斷提高基本醫療衛生服務的公平性、可及性，建成全世界最大、覆蓋全民的基本醫療保障網。

特別在抗擊新冠肺炎疫情中，醫藥衛生系統經受住了考驗，發揮了不可替代的作用。謹向廣大醫務人員和醫改工作者致以誠摯問候。

李克強表示，要積極回應人民期盼，推進醫改取得更大成效。進一步加強國家區域醫療中心和醫療聯合體建設，促進優質醫療資源擴容和均衡布局，發揮高水準醫院引領帶動作用，提升基層能力。

醫療機構要保障群眾看病就醫基本需求，對急危重症等患者醫療機構不得推諉拒絕。

李克強指出，要持續實施藥品和高值醫用耗材集中帶量採購、異地就醫跨省直接結算等便民惠民舉措，減輕群眾就醫負擔。協同推進醫療服務價格、醫保支付、人事薪酬、績效考核等改革，推動公立醫院高品質發展。

李克強說，堅持預防為主，深入推進健康中國行動，進一步做好中醫藥振興發展、鄉村醫生隊伍建設等工作，科學精準做好疫情防控，為維護人民群眾健康、促進經濟社會發展作出更大貢獻。

大陸國務院副總理、國務院醫改領導小組組長孫春蘭出席會議表示，要深入貫徹醫改工作的重要指示，落實批示要求，堅定醫改的理念、原則和路徑，持續深化「三醫」聯動改革，凸出重點領域和關鍵環節，補短板、強基層、建機制，鞏固和擴大醫改成效，不斷提升醫療衛生服務能力和水準，更好地保障人民健康福祉。