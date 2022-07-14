29年前的經典三級片《蜜桃成熟時》捧紅香港女星李麗珍，清純臉蛋配上姣好身材，無數片約不斷找上門，之後她離婚音樂人許願，捲入已婚髮型師馬桂燦三角戀情風波，自此人氣遭遇嚴重打擊，所幸身邊一直有女兒陪伴，近來56歲的她頻頻更新社群平台，透露自己很欣賞2名鮮肉男團成員，公開對他們示出愛意。

過去的李麗珍曾在2004年，捲入已婚髮型師馬桂燦的「3P風波」，甚至被正宮出版書籍《珍人珍事》爆料，和她兩女共侍一夫，甚至聲稱李麗珍一週要求52次嘿咻，儘管李麗珍曾不停辯解，後續正宮也坦承不滿老公被搶，才會故意虛構故事抹黑她，然而清白名聲已被摧毀，甚至一度出現意圖輕生的報導。

李麗珍當起快樂追星族。(圖/李麗珍 IG)

56歲的李麗珍有1名愛女許倚榕陪伴，卻因追星追到還想有個兒子。(圖/李麗珍 IG、許倚榕IG)

近來的李麗珍年紀漸長，她也一直有在經營社交平台，透露自己往返地鐵當起快樂追星族，日前在IG曬出和鮮肉男團Mirror看板合照，並自稱為「老蚌」，在文中透露迷戀團內2位高帥成員，並稱想再生一個小孩，「婆婆愛幻想，老蚌想生B(指小孩)，外型像姜B(指姜濤)，性格似爵安(呂爵安)」，幽默示愛偶像。

不只如此，李麗珍IG曬出印有Mirror成員呂爵安頭像名牌拍照，被不少網友誇讚她「好有少女心」，此外她也幫忙宣傳偶像新戲《ISwim》，並在留言區透露，「我都好想落水」、「我年輕過的呢」、「彷彿回到少女時代」，另被不少人誇讚當年風光，她也回「做人向前看Mirror」，靠著喜愛的鮮肉男團，走出過去陰霾。

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