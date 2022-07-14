南投草屯鎮康建生技公司今(14日)驚傳嚴重槍擊案，5人遭行刑式槍決，遭成4死1傷，其中傷者是公司創辦人兼負責人、有台灣「牛樟芝之父」之稱的賴敏男，他專精研究台灣菇蕈類，和金鐘視帝李天柱頗有交情，常可看到兩人一同查看牛樟芝培育的模樣。

賴敏男1991年創建康建生技公司，是國內唯一研發「白樺茸」的生技公司，團隊經過多年研究，成功培育出牛樟芝子實體，而他也是樟芝抗癌研究領域的國際權威專家，即使已年屆81歲高齡，仍持續鑽研牛樟芝生技。

李天柱和賴敏男合影。(圖／取自花花世界粉絲專頁)

李天柱（右一）曾出席康樺國際生物科技生活館開幕。(圖／取自花花世界粉絲專頁)

2018年賴敏男在南投成立康樺國際生物科技生活館，邀到李天柱出席站台，臉書「花花世界」粉絲頁也在那時成立，雖然最新貼文停在2018年2月，不過粉絲專頁大頭照是用李天柱與賴敏男的合影，相簿還設有李天柱專區，裡面不乏有兩人出遊合照還有一起看牛樟芝培育的照片，拍攝時間從2013年到2018年都有，看得出兩人私下交情匪淺。

而李天柱今晚接受《中時》訪問時表示，兩人是認識多年的老朋友，「今天聽到這消息也很驚訝、很難過，希望能化險為夷，我會為他禱告！」李天柱說，他過去只要去南投，就會到他們家、也就是今天的案發現場去作客，喝茶聊天敘舊，因為已經3年多沒去，所以也很久沒見面了，今晚聯繫共同的友人，也還不知道最新狀況。

粉絲專頁用李天柱和賴敏男的合照，相簿還有李天柱專區。(圖／取自花花世界粉絲專頁)

康建生技公司今傍晚6點多驚傳槍擊案，5人遭行刑式槍擊頭部中彈，造成4死1傷，重傷者是康建生技公司創辦人賴敏男，因頭部卡彈送到醫院搶救，因到院檢驗快篩陽性，目前在負壓隔離病房急救。